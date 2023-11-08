Воровство оружия на Украине. Где «гуляют» пропавшие арсеналы, и что будет с Зеленским

Валерий Пайков. Недавнее сенсационное заявление Государственного бюро расследований Украины о том, что по состоянию на октябрь 2023 года в стране находится в розыске более 570 тысяч (!) единиц оружия породило не только кучу догадок о том, куда же оно делось.