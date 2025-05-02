Потенциальное будущее биткоина: анализ трех расходящихся путей

Концепция трех потенциальных путей биткоина в 2025 году отражает различные ценовые сценарии. Прогнозы указывают на разные результаты из-за таких факторов, как институциональный интерес и изменения в регулировании.
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