«Меры принимаются». Крымские предприятия-банкроты и долги по зарплате

В Крыму под председательством заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской прошло заседание Межведомственной комиссии по вопросу погашения задолженности по выплате заработной платы.
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