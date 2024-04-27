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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Меры принимаются». Крымские предприятия-банкроты и долги по зарплате

«Меры принимаются». Крымские предприятия-банкроты и долги по зарплате

В Крыму под председательством заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской прошло заседание Межведомственной комиссии по вопросу погашения задолженности по выплате заработной платы.

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