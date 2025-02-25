Что происходит с нашим организмом, когда мы едим острую пищу, и полезно ли это

Одни любят поострее, другие перченые блюда на дух не переносят. Кто прав? И какая пища полезнее — острая или пресная? В азиатских ресторанах, которые работают в нашей стране, блюда адаптированы под европейцев.
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