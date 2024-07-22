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«Мадьяр на ножи». Венгерский фронт украинского кризиса продолжает гореть

«Мадьяр на ножи». Венгерский фронт украинского кризиса продолжает гореть

Вчера 215 прочитали На прошлой неделе Киев и Будапешт обменялись очередными хлесткими публичными оскорблениями, персонально затрагивающими лидеров противоборствующих сторон, что уже стало традицией, можно сказать, фишкой, в информационно-психологической составляющей давнего конфликта.

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