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Пункт-А

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МТС застрахует астраханских детей от мошенников на 1,5 млн рублей

МТС застрахует астраханских детей от мошенников на 1,5 млн рублей

МТС первый среди российских операторов запустил страхование от мошенничества для детей, пользующихся мобильной связью.

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