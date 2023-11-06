Головная боль по вечерам говорит о серьёзных проблемах со здоровьем – мнение невролога

Зачастую организм пытается донести, что человек находится на пределе своих сил и возможностей. Опытный петербургский невролог Кирилл Алмазов рассказал, что головная боль по вечерам может возникать из-за серьёзных проблем со здоровьем.
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