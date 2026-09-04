«Добро пожаловать домой, генерал!»: как Сербия провожает Ратко Младича

В Сербии готовятся к похоронам Ратко Младича — бывшего командующего армией боснийских сербов, который умер в возрасте 84 лет в гаагской тюрьме, где отбывал пожизненный срок.
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