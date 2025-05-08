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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Шишкин: «Спартак» закономерно выбыл из чемпионской гонки, этот сезон – пища для Станковича. Команда впала в явную зависимость от Барко»

Роман Шишкин: «Спартак» закономерно выбыл из чемпионской гонки, этот сезон – пища для Станковича. Команда впала в явную зависимость от Барко»

Команда тренера Деяна Станковича находится на четвертой позиции в таблице Мир РПЛ. – Думаю, «Спартак закономерно выбыл из чемпионской гонки.

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