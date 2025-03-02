Аморим о проблемах «МЮ»: «Я не стал лучше, но я более разносторонний тренер – иногда нужно проигрывать, чтобы расти. Понял, что не умру, если проиграю 3 матча подряд»

Главного тренера манкунианцев спросили, стал ли он лучше с момента прибытия на «Олд Траффорд». «Трудно сказать, что лучше, потому что я не выигрываю матчи, поэтому не чувствую, что стал лучше, как тренер.
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