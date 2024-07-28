Мухаммад стал чемпионом UFC в полусреднем весе

Поединок завершился победой Мухаммада единогласным решением.фото: vk.com/ufc--> Американский боец Белал Мухаммад на турнире UFC 304 победил чемпиона промоушена в полусреднем весе Леона Эдвардса и забрал его титул.
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