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Россиянам рассказали о необычном способе применения борщевика

Россиянам рассказали о необычном способе применения борщевика

Россиянам рассказали о необычном способе применения борщевика Владислав ВислЗоя Бобылева, российская ученая из МГУ, поделилась информацией о возможности использования ядовитого борщевика в качестве сырья для создания материала, применяемого при разработке анодов натрий-ионных батарей, — сообщает «РИА Новости».

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