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Казбек Сагын о бое за титул NAIZA: «Наш бой не продлится всю дистанцию»

Претендент на титул NAIZA в суперлегком весе Казбек Сагын поделился ожиданиями от предстоящего боя с британцем Джоном Шинкейком: «Я уже говорил и повторю, мое личное мнение, что наш бой не продлится всю дистанцию.

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