Врач Старцева: к раку груди может привести курение и стресс

На сегодняшний день рак молочной железы самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин. Причины его возникновения назвала профессор кафедры онкологии Сеченовского университета Олеся Старцева, пишут "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии