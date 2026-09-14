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МОСИНФОРМ

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Быстрая оплата счетов и пополнение карты «Москвенок»: какие возможности сервиса «Мои платежи» наиболее популярны

Быстрая оплата счетов и пополнение карты «Москвенок»: какие возможности сервиса «Мои платежи» наиболее популярны

Сервис «Мои платежи» уже девять лет помогает жителям столицы отслеживать новые счета и своевременно оплачивать их на портале mos.

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