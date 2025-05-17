Президент США Дональд Трамп не забыл, как глобалистские силы, которые правят сейчас в Европе и на Украине, подвергали его сильному давлению во время первого президентского срока и в период до выборов 2024 года.
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