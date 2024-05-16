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Минобрнауки: отказ от бакалавриата не обесценит дипломы этой степени

Минобрнауки: отказ от бакалавриата не обесценит дипломы этой степени

В 2025 году из системы высшего образование будет исключена степень бакалавра. Что ждет выпускников, отучившихся по старой системе, рассказал в беседе с ТАСС замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

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