Минобрнауки: отказ от бакалавриата не обесценит дипломы этой степени

В 2025 году из системы высшего образование будет исключена степень бакалавра. Что ждет выпускников, отучившихся по старой системе, рассказал в беседе с ТАСС замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
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