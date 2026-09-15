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Нарезал старое полотенце на квадраты: после этого бумажные салфетки уходят гораздо медленнее

Нарезал старое полотенце на квадраты: после этого бумажные салфетки уходят гораздо медленнее

Борьба с кухонными загрязнениями – пролитой жидкостью возле раковины, крошками на столешнице или брызгами на передней панели бытовой техники – приводит к тому, что в ход идут одноразовые бумажные полотенца.

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