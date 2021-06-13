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То, что ни в коем случае нельзя терпеть на работе

То, что ни в коем случае нельзя терпеть на работе

То, что ни в коем случае нельзя терпеть на работе Юлия ДнепровскаяИз-за пандемии коронавируса в прошлом году и сложной экономической ситуации в стране многие граждане потеряли работу, а те, кто ее сохранил начали держаться за нее особенно отчаянно.

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