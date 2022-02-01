Госкомцен Крыма согласовал стоимость гарантированного перечня по погребению на 2022 год

Постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 №57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году» для выплат, пособий и компенсаций, в том числе социальное пособия на погребение, которое выплачивается в случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, с 1 февраля 2022 года уЧитайте полную новость на Crimea-news.