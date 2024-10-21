Депутат Водолацкий: слова Залужного об уступке территорий имеют глубокий смысл

Сегодня власти и жители Украины созрели для того, чтобы наступил мир, в провокации действующего украинского лидера Владимира Зеленского уже никто не верит, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.