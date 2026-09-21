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Стандарты «умного дома», будущее «Ашана» и дошкольное образование

Стандарты «умного дома», будущее «Ашана» и дошкольное образование

- Президент США Дональд Трамп предлагает рассмотреть другие названия для ИИ; - Росстандарт внес в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности более 60 наименований устройств для «умного дома»; - Компания «Л.

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