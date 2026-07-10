В 2027 году страховые пенсии проиндексируют в два этапа

Первый этап запланирован на 1 февраля — повышение проведут на уровень фактической инфляции за 2026 год В 2027 году планируется двухэтапная индексация страховых пенсий, включая выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца: 1 февраля — на уровень фактической инфляции за 2026 год и 1 апреля — дополнительная корректировка.