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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В 2027 году страховые пенсии проиндексируют в два этапа

В 2027 году страховые пенсии проиндексируют в два этапа

Первый этап запланирован на 1 февраля — повышение проведут на уровень фактической инфляции за 2026 год В 2027 году планируется двухэтапная индексация страховых пенсий, включая выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца: 1 февраля — на уровень фактической инфляции за 2026 год и 1 апреля — дополнительная корректировка.

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