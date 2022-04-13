В Кузбассе в рамках операции «Дети России» транспортные полицейские рассказали школьникам и студентам о пресечении наркопреступлений

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России», направленной на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, сотрудники Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России провели профилактические беседы в школах и техникумах Кемеровской области.
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