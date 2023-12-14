Экс-главком НАТО Ставридис: США разочаровались в Зеленском из-за провала ВСУ

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что США разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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