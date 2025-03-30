Иностранцы на оккупированных территориях насиловали женщин и расстреливали гражданских.Жители Суджанского района, оказавшиеся на несколько месяцев под оккупацией украинских боевиков, продолжают рассказывать о зверствах, которые те чинили на захваченных территориях.