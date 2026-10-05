В Петербурге после пожара в особняке Миллера возобновил работу транспорт

В Петербурге после пожара в особняке Миллера возобновили работу остановка и маршруты общественного транспорта на улице Якубовича, ранее изменённые из-за ограничения движения на участке от Почтамтского переулка до Вознесенского проспекта.
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