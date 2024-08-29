Нашествие "тётушек": На Украине испугались сибирских срочников в Курской области

Практически одновременно с началом вторжения ВСУ в русское приграничье сначала враждебные ресурсы, потом украинские ТГ-каналы, а теперь уже и влиятельные иноСМИ принялись продвигать тему о переброске на Курское направление бойцов срочной службы из различных регионов России.