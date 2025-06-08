Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Львов Ким Чен Ына" вычеркнули из списков на обмен: "Семью могут казнить". Из северокорейских бойцов делают предателей?

"Львов Ким Чен Ына" вычеркнули из списков на обмен: "Семью могут казнить". Из северокорейских бойцов делают предателей?

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform При обмене "1000 на 1000" Киев специально исключил из списка двух северокорейских бойцов, сражавшихся за освобождение Курской области.

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