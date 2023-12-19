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130 дизайнеров из разных стран приняли участие в B2B-шоуруме на BRICS+ Fashion Summit

130 дизайнеров из разных стран приняли участие в B2B-шоуруме на BRICS+ Fashion Summit

В Москве с 28 ноября по 2 декабря проходил масштабный международный форум BRICS+ Fashion Summit. Международный форум BRICS+ Fashion Summit посетили в Москве не менее 3,5 миллиона гостей и зрителей.

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