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Добрый Мир

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Выбрали на свою голову. Прощай Аргентина!

Выбрали на свою голову. Прощай Аргентина!

3 дня назад 1,9K прочитали Правительство Милея готовится к массовым беспорядкам в Аргентине и «закручивает гайки» Новый аргентинский президент радикально подошел к экономическим реформам: за несколько дней он распустил девять министерств, обвалил курс песо с 350 до 700 за доллар, а цены в стране взлетели в полтора раза.

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Комментарии
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Лев Добрый
Что теперь будет с БРИКС, только одному Богу известно!😎😜🤠👈
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Владимир Карпов
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