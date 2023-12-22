Выбрали на свою голову. Прощай Аргентина!

3 дня назад 1,9K прочитали Правительство Милея готовится к массовым беспорядкам в Аргентине и «закручивает гайки» Новый аргентинский президент радикально подошел к экономическим реформам: за несколько дней он распустил девять министерств, обвалил курс песо с 350 до 700 за доллар, а цены в стране взлетели в полтора раза.