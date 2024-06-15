Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета ЕР. Видео

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с Турчаком и полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым.
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