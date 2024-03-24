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Мы соседи по планете

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10 фактов про деньги

10 фактов про деньги

Знаете, откуда появилось название «копейка»? На серебряных деньгах, которые повелел чеканить Иван Грозный, было изображение великого князя с копьем в руке, и лично Иоанн повелел называть их «деньгами копейными».

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