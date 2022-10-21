"И пяти докторов наук на всю Россию не наберется" - эксперт о проблемах востоковедения

На Дальнем Востоке необходимо создавать профессиональные центры по подготовке востоковедов, ориентированных в первую очередь на выпуск экономистов, иначе в глобальном переделе рынка труда место России могут занять азиатские соседи.
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