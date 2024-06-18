🦠 Когда нам кажется, что мы одни, то это не так- мы всегда с бактериями! Когда женщина, с угрызением совести, откусывает хрустящий круассан, даже если в этот момент перед глазами ее фото десятилетней давности в купальнике, то она не может контролировать себя, так как у нее снизилась глюкоза и ей срочно нужно съесть что-нибудь вкусненькое! Конечно, повышенную тягу к сладкому и жирному можно связать с инсулинорезистентностью, но в этой истории немаловажную роль играют патогенные (плохие) микробы-сладкоежки, которые живут в кишечнике и управляют нашим настроением, пищевым поведением и выбором тех или иных продуктов.