“Gov. Josh Shapiro said his administration is prepared to defend lawfully cast ballots in court if President Donald Trump or other federal officials attempt to throw out votes, particularly in cases that affect the outcomes of close congressional races,” the Philadelphia Inquirer reports.
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