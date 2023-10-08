СМИ: Израиль за сутки эвакуирует жителей приграничных с сектором Газа районов

Израильские власти в течение суток намерены эвакуировать всех своих жителей рядом с границей с Газой, об этом в воскресенье, 8 октября, заявил пресс-секретарь Армии обороны страны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, газета Haaretz.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии