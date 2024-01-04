Названы признаки опасного для покупки жилья

При покупке квартиры на вторичном рынке ее нужно тщательно проверить. В частности, если она стоит дешевле остальных, это должно насторожить, рассказал в интервью агентству «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.
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