Названы признаки опасного для покупки жилья

При покупке квартиры на вторичном рынке ее нужно тщательно проверить. В частности, если она стоит дешевле остальных, это должно насторожить, рассказал в интервью агентству «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.