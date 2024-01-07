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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ламар Одом высказался после смерти Мэттью Перри: «Кетамин помог мне и многим другим людям. Он лечит ПТСР и зависимость»

После смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри от «острого воздействия кетамина» бывший игрок НБА Ламар Одом рассказал о своем опыте лечения препаратом.

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