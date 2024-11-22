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Петербургский дневник

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Эксперта Быханов перечислили минусы работы на бывшего начальника

Эксперта Быханов перечислили минусы работы на бывшего начальника

Специалист уверен, что это не всегда удачный вариант При выходе на работу к бывшему начальнику 75% сотрудников терпят фиаско, рассказал радио Sputnik управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов.

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