Эксперта Быханов перечислили минусы работы на бывшего начальника

Специалист уверен, что это не всегда удачный вариант При выходе на работу к бывшему начальнику 75% сотрудников терпят фиаско, рассказал радио Sputnik управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов.
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