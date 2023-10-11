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РУССКИХ АН-124 СТАНЕТ ВДВОЕ БОЛЬШЕ. В МИНОБОРОНЫ ОБОЗНАЧИЛИ СРОКИ

РУССКИХ АН-124 СТАНЕТ ВДВОЕ БОЛЬШЕ. В МИНОБОРОНЫ ОБОЗНАЧИЛИ СРОКИ

В России нарастят производство самолётов Ан-124. Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал удвоить выпуск самолётов к 2025 году.

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