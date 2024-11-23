Спустя сутки после применения системы «Орешник»: Байден и Макрон по телефону обсудили конфликт на Украине

В Белом доме сообщили, что 22 ноября президенты США и Франции провели телефонный разговор. Джо Байден и Эммануэль Макрон, в частности, обсудили конфликт на Украине и договорились продолжать личные контакты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии