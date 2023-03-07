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Вдова погибшего в Любечанах при нападении диверсантов рассказала о спасении мужем детей

Вдова погибшего в Любечанах при нападении диверсантов рассказала о спасении мужем детей

Вдова мужчины, убитого украинскими диверсантами в Любечанах, рассказала, как ее супруг спас детей. По словам женщины, в момент обстрела муж крикнул детям, чтобы они ложились на пол, а сам собирался развернуться и уехать, но не успел, пишет РИА Новости.

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