Вдова погибшего в Любечанах при нападении диверсантов рассказала о спасении мужем детей

Вдова мужчины, убитого украинскими диверсантами в Любечанах, рассказала, как ее супруг спас детей. По словам женщины, в момент обстрела муж крикнул детям, чтобы они ложились на пол, а сам собирался развернуться и уехать, но не успел, пишет РИА Новости.
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