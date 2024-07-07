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«Амкар» завершает первый круг чемпионата Второй лиги на втором месте

«Амкар» завершает первый круг чемпионата Второй лиги на втором месте

Следующий матч «Амкара» состоится 28 июля против «Сокола» из Казани.Футбольный клуб «Амкар» из Перми успешно завершил первый круг чемпионата Второй лиги, одержав победу над командой «Лада-Тольятти».

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