Чиновников из села в Калужской области оштрафовали за неубранную свалку

В Малоярославецком районе суд обязал администрацию одного из сел ликвидировать стихийную свал, образовавшуюся на общественном кладбище, но они не спешили с уборкой, за что поплатились рублемВ Малоярославецком районе суд обязал администрацию одного из сел ликвидировать стихийную свал, образовавшуюся на общественном кладбище, но они не спешили с уборкой, за что поплатились рублем.