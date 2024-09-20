НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Чиновников из села в Калужской области оштрафовали за неубранную свалку

Чиновников из села в Калужской области оштрафовали за неубранную свалку

В Малоярославецком районе суд обязал администрацию одного из сел ликвидировать стихийную свал, образовавшуюся на общественном кладбище, но они не спешили с уборкой, за что поплатились рублемВ Малоярославецком районе суд обязал администрацию одного из сел ликвидировать стихийную свал, образовавшуюся на общественном кладбище, но они не спешили с уборкой, за что поплатились рублем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх