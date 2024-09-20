Чиновников из села в Калужской области оштрафовали за неубранную свалку

В Малоярославецком районе суд обязал администрацию одного из сел ликвидировать стихийную свал, образовавшуюся на общественном кладбище, но они не спешили с уборкой, за что поплатились рублемВ Малоярославецком районе суд обязал администрацию одного из сел ликвидировать стихийную свал, образовавшуюся на общественном кладбище, но они не спешили с уборкой, за что поплатились рублем.
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