Разрушенный памятник Романа Трахтенберга уже три месяца лежит на могиле

Памятник на могиле шоумена Романа Трахтенберга в Санкт-Петербурге обрушился в конце лета 2024 года.Его не могут восстановить на протяжении трех месяцев, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.