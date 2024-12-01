Разрушенный памятник Романа Трахтенберга уже три месяца лежит на могиле

Памятник на могиле шоумена Романа Трахтенберга в Санкт-Петербурге обрушился в конце лета 2024 года.Его не могут восстановить на протяжении трех месяцев, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
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