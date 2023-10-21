Сатановский объяснил оскорбления в адрес Захаровой и МИД своей биографией

tsan tsan

Задолбал всех со своей биографией . Работал после МИСиС инженером-конструктором . Вдруг срочно перешёл на рабочую должность на завод "Серп и молот". Поработал 4 года, уволился и стал учредителем, совладельцем и президентом финансово-промышленной группы компаний "Ариель" (купи-продай трубную продукцию). Один из создателей Российского еврейского конгресса, Его третий президент. президентом , потом директор Института изучения Израиля и Ближнего Востока, занимает кучу должностей в международных еврейских организациях и вузах РФ. Умён. До настоящего времени ни разу не прокололся. Но сколько верёвочке не виться, а истинное нутро всё же вылезло и мы увидели типичного хама. Соловьёв среагировал первым и жёстко. Будем надеяться, что и остальные работодатели Сатановского так же не оставят без внимания его хамство , замешанное на еврейском шовинизме.