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Сатановский объяснил оскорбления в адрес Захаровой и МИД своей биографией

Сатановский объяснил оскорбления в адрес Захаровой и МИД своей биографией

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову и заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова из-за особенностей своей биографии.

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Комментарии
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tsan tsan
Задолбал всех со своей биографией . Работал после МИСиС инженером-конструктором .  Вдруг срочно перешёл на рабочую должность на завод &quot;Серп и молот&quot;.  Поработал 4 года, уволился и стал учредителем, совладельцем и президентом финансово-промышленной группы компаний &quot;Ариель&quot; (купи-продай трубную продукцию). Один из создателей  Российского еврейского конгресса, Его третий президент. президентом , потом директор  Института изучения Израиля и Ближнего Востока, занимает кучу должностей в международных еврейских организациях и вузах РФ. Умён. До настоящего времени ни разу не прокололся. Но сколько верёвочке не виться, а истинное нутро всё же вылезло и мы увидели типичного хама.  Соловьёв среагировал первым и жёстко. Будем надеяться, что и остальные работодатели Сатановского так же не оставят без внимания  его хамство , замешанное на еврейском шовинизме.
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17 час.
ГМ
Георгий Михалев
Армагедоныч молодец!!! Правду матку рубит и ему все похрену. А соловей обосрался, что шарагу закроют, как потом содержать дом в Испании. Понятно, своя шкура дороже.
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17 час.
Сергей Долгополов
Если вы считаете что это норма оскорблять женщину,и обливать людей помоями здорово,то вы подлец и мерзавец.Но все же я думаю что вы хохложепый нацист!
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14 час.

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