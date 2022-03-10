«Аталанта» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Аталанта» Алексея Миранчука играет дома с «Байером». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх