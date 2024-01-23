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Проводница рассказала почему высадила из вагона кота Твикса, который ехал из Екатеринбурга

Проводница рассказала почему высадила из вагона кота Твикса, который ехал из Екатеринбурга

По её словам, животное было похоже на бродячего кота и его испугались хозяева элитной собаки, ехавшей в этом же вагонеНовые подробности истории кота Твикса, которого высадили из вагона поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург, опубликованы в Telegram-канале Baza.

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