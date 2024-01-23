Проводница рассказала почему высадила из вагона кота Твикса, который ехал из Екатеринбурга

По её словам, животное было похоже на бродячего кота и его испугались хозяева элитной собаки, ехавшей в этом же вагонеНовые подробности истории кота Твикса, которого высадили из вагона поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург, опубликованы в Telegram-канале Baza.
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