Проводница рассказала почему высадила из вагона кота Твикса, который ехал из Екатеринбурга

По её словам, животное было похоже на бродячего кота и его испугались хозяева элитной собаки, ехавшей в этом же вагонеНовые подробности истории кота Твикса, которого высадили из вагона поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург, опубликованы в Telegram-канале Baza.