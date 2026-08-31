Россия не будет ужесточать визовые требования для граждан Европы, сообщили в МИД

Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило, что не намерено вводить более строгие визовые ограничения для граждан европейских государств.
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